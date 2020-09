“Racconti a colori” è il risultato di una bellissima esperienza di dono: un libro scritto da bambini, illustrato da bambini e destinato ai bambini. Un lavoro di squadra, un impegno sinergico tra i volontari dell’associazione ‘Nasi Rossi Clown Therapy’, la scuola coinvolta nel progetto, l’Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo di Sant’Egidio del Monte Albino, l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, le docenti e i tanti bambini della scuola primaria che hanno partecipato con entusiasmo. Tutti hanno collaborato alla riuscita del progetto “Favolando in corsia”.







Come il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che ha curato la prefazione e il Rotary club Scafati – Angri Realvalle che ha sostenuto il progetto e reso possibile la sua realizzazione. ‘Favolando in corsia’ è un progetto rivolto a bambini ospedalizzati e ai bambini della scuola primaria, orientato a sviluppare e potenziare negli stessi la creatività e l’amore per il libro e la lettura. Invogliare i bambini a scrivere favole permette di trasmettere valori, sensibilità e consente di favorire e stimolare l’immaginazione, motore della creatività.







Il libro “Racconti a colori” sarà presentato nel Comune di Pompei venerdì 18 settembre 2020, alle ore 20:00, presso il caffè letterario Delirum in Piazza V. Veneto,1. Il coordinamento dei lavori e la moderazione della discussione sono affidati a Carla Desiderio. Per i saluti, la Presidente dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy Francesca Colombo. Interverranno don Ivan Licinio, vice rettore del Santuario di Pompei e Lorenzo Basile, coordinatore del progetto “Favolanda in corsia”.

Il libro sarà ceduto in cambio di un contributo a sostegno delle attività di clown terapia.