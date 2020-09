A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale che vedrà anche i campani alle urne il 20 e 21 settembre, Agnese Borrelli, conosciuta come Rosaria, invita i suoi elettori ad andar a votare.

Un invito politico, ma soprattutto umano, anche se il Covid ha messo ko la vita di tutti.





“In queste settimane ho sentito il malessere di tanti per questa vita che ha subito cambiamenti per il coronavirus – racconta la candidata della lista Fare democrazia con Vincenzo De Luca presidente – e l’ansia e la paura anche per andare alle urne. Ma come donna, medico e politico posso solo dire che il voto è un nostro diritto, ed è lo strumento per continuare ad esser liberi in una società democratica e sana. Il voto regionale ci darà la possibilità di uscire dai confini del singolo territorio per aprirci a progetti più ampi e importanti.





Quindi invito tutti a far questo ennesimo sforzo per scegliere le persone giuste, e spero davvero di esser riuscita a far capire che il mio impegno non è di riempilista o di appoggio tanto per, ma di persona seria, competente, onesta che vuol mettersi in gioco per la propria città Boscotrecase, ma soprattutto per tutti i novantadue Comuni dell’area napoletana.

Ed allora vi ringrazio fin d’ora del voto – conclude la dottoressa Borrelli – e mi raccomando uscite seguendo le regole anticovid esistenti. Indossate la mascherina, pulite le mani dopo aver votato e scegliete la persona giusta. Buon voto!”