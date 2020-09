A seguito di appositi controlli predisposti dal Comando della Polizia Locale, il nucleo antiabusivismo edilizio, appositamente istituito dal Comandante dei caschi bianchi di Volla il Ten. Colonnello Giuseppe Formisano, provvedeva a verificare un annullamento di una pratica edilizia disposto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico per la realizzare di un parcheggio per automezzi non di pertinenza ed un serbatoio di gasolio compresa la pavimentazione dell’intero lotto su un’area agricola.





Gli interventi risultavano illegittimi per mancata compatibilità con la destinazione d’uso in zona E agricola.

Da verifica effettuata gli agenti notificavano la sospensione dei lavori, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.