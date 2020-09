Sono 149 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 5.515 tamponi, in media duemila in meno rispetto ai giorni scorsi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza supera le 10mila unità: sono 10.089, mentre sono 532.983 i tamponi complessivamente esaminati.

Il virus si conferma presente sul territorio regionale e continua a diffondersi in tutte le province. Anche oggi non sono riportati casi di rientro.









Risulta praticamente la stessa del giorno precedente la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati che giunge al 2,7%, ieri era al 2,78%.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 327, nove in più rispetto a ieri. Sono 19 e scendono di una unità, rispetto al report di ieri, i degenti in terapia intensiva.

I casi attualmente positivi sono 4.573 e aumentano di altri 108. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 4.227, rispetto all’ultimo bollettino sono cento in più.

Sono 40 i pazienti hanno sconfitto il virus e portano il totale a 5.060.







Sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.907 registrati ieri. Salgono vertiginosamente le vittime, che oggi toccano quota 24, ieri erano stati 10. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. Il totale delle vittime ha così raggiunto quota 35.692, quello dei casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei cedessi con 9 pazienti che non sono riusciti a vincere il virus.

La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149).







La curva dei decessi sembrerebbe seguire quella dei nuovi casi con un ritardo di un paio di settimane o poco più. Quindi il forte aumento dei decessi registrato oggi potrebbe essere la naturale conseguenza del forte aumento dei contagi proprio ad agosto, quando da 130-150 casi si salì in pochi giorni oltre mille contagi giornalieri.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Mercoledì 9 settembre – 2,40% – 180 contagiati

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati

Martedì 15 settembre – 3,06% – 186 contagiati

Mercoledì 16 settembre – 2,30% – 195 contagiati

Giovedì 17 settembre – 2,78% – 208 contagiati

venerdì 18 settembre – 2,70% – 149 contagiati