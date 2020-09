Erano circa le 3 di questa notte quando un pauroso boato ha spezzato il sonno degli abitanti del quadrilatero delle Carceri a poca distanza da Palazzo Fienga. Ancora paura a Torre Annunziata dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti all’ingresso di un’abitazione in via Caccia danneggiando anche due auto in sosta.





Indagini sono in corso da parte del Nucleo Investigativo dei Carabinieri e della sezione operativa di Torre Annunziata, ma non è ancora chiaro se l’obiettivo dell’atto criminale fossero le auto o qualcos’altro, di certo è ben chiaro il segnale dato.





Nella deflagrazione è andata completamente distrutta un’autovettura, di proprietà di un autonoleggio, che era parcheggiata in strada, ma sono stati danneggiati anche un’altra auto e il cancello d’ingresso e il muro perimetrale di una casa. In frantumi anche i vetri delle abitazioni vicine.