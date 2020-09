Ancora un piccolo rialzo in Campania, 171 nuovi positivi al Covid-19

Sono 171 i nuovi casi di coronavirus in Campania su 7.632 tamponi processati nella giornata di sabato. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 10.260, mentre sono 540.615 i tamponi complessivamente esaminati.

Anche oggi non sono riportati casi di rientro. Il virus si conferma presente sul territorio regionale e continua a diffondersi in tutte le province.









Anche oggi la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati resta praticamente la stessa di ieri, una lievissima decrescita l’ha fermata a 2,24%, ieri era al 2,7%.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 344, rispetto a ieri 17 in più. Sono 22 e salgono di 3 unità, rispetto a ieri, i degenti in terapia intensiva.

I casi attualmente positivi sono 4.675 e aumentano di altri 102. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 4.227, rispetto all’ultimo bollettino sono 82 in più.

Sono 69 i pazienti hanno sconfitto il virus e portano il totale a 5.129. Nessun nuovo decesso e pertanto restano 456 le vittime del Coronavirus in Campania dall’inizio della crisi epidemica.







Scendono i numeri in Italia nel report relativo alle 24 ore di sabato: le vittime sono state 15, ieri ne erano stati registrati 24, per un totale di 35.707, mentre l’incremento dei casi è stato di 1.587, calando rispetto ai 1.638 di ieri, per un totale di 298.156.

Sono 83.428 i tamponi effettuati, un dato nettamente inferiore rispetto a quello di ieri, quando se ne erano registrati 103.223.

Cresce, invece, il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: 222, sette in più rispetto a ieri, mentre scende a 2.365, quindici in meno, il numero delle persone ricoverate con sintomi. Sono 40.511 le persone in isolamento domiciliare (55 in meno di ieri) e 937 i guariti, che fanno salire a 44.098 il totale di quanti hanno sconfitto il Covid.

La regione con più casi è la Lombardia (211), seguita da Veneto (173), Campania (171), Lazio (165) e Toscana (147).







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 10 settembre – 1,91% – 140 contagiati

Venerdì 11 settembre – 1,89% – 103 contagiati

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati

Martedì 15 settembre – 3,06% – 186 contagiati

Mercoledì 16 settembre – 2,30% – 195 contagiati

Giovedì 17 settembre – 2,78% – 208 contagiati

venerdì 18 settembre – 2,70% – 149 contagiati

Sabato 19 settembre – 2,24% – 171 contagiati