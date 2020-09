È uscito “AMIGO” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo della 24enne stella nascente della musica internazionale LOUS AND THE YAKUZA che anticipa il suo album di esordio “GORE”, disponibile dal 16 ottobre e già in pre-order al seguente link: https://lousandtheyakuza.lnk.to/Gore_

Il brano, prodotto da El Guincho (Rosalía) è disponibile qui: https://lousaty.lnk.to/Amigo.

Lous and The Yakuza attraverso questa canzone invita alla danza, alla resistenza e alla resilienza. “La vita non ti fa regali” (“La vie ne fait pas de cadeau”), ma Lous la celebra in maniera gloriosa.

Questa canzone piena di forza è la perfetta rappresentazione della sua collaborazione con El Guincho. Con “Amigo”, l’artista lancia un messaggio universale di amicizia verso gli altri e verso se stessi.

Il video del brano è stato diretto da Wendy Morgan, che ha già collaborato con Lous and The Yakuza per i video di “Dilemme”, “Tout Est Gore” and “Solo”.







L’universo surreale del video di “Amigo” è rappresentato da una serie di meravigliosi frammenti di immagini che si incastrano tra loro, ispirati a Caspar David Friedrich, un artista romantico tedesco i cui dipinti sono una sublime risposta alla natura che ci circonda. La danza in apertura di Lous, un omaggio a “Wuthering Heights” di Kate Bush, è un invito alla trasformazione e alla rinascita.

Le scene di danza che seguono sono una comunione, una sorta di immaginario rito di iniziazione per entrare nella Yakuza di Lous. Le infinite influenze culturali dell’artista si fondono ancora una volta in un mondo che reinventa il passato e ricorda il futuro.

È appena trascorso un anno da quando Lous and The Yakuza ha debuttato con la sua dirompente “Dilemme” (35milioni di stream), seguita dal brano preferito dai figli di Madonna “Tout Est Gore”, l’introspettiva “Solo”, e la punta di colore di “Bon Acteur”.







L’artista ha sorpreso i suoi fan questa estate con l’inaspettata “Laisse Moi” in collaborazione con Hamza, uno dei rapper più influenti della scena belga e francese.