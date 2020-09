In base alle prime proiezioni nella Regione Campania, con solo il 10% scrutinato, il governatore uscente Vincenzo De Luca svetta con il 63,2 %, stando al risultato del Consorzio Opinio Italia ripreso dalla Rai.

Molto lontano il candidato delle destre, Stefano Caldoro, che raccoglie appena il 20,3%. Mentre Valeria Ciarambino del M5s è al 12,4% e Luca Saltalamacchia è all’1,6%.





Stando invece alle prime proiezioni diffuse da La7, che si è affidata ad Swg, De Luca sarebbe addirittura oltre il 67%.

Gli altri candidati, Potere al Popolo con Giuliano Granato, il Terzo Polo con Sergio Angrisano e il Partito delle buone maniere con Giuseppe Cirillo, sono tutti sotto il punto percentuale.





L’affluenza per le Regionali in Campania, rilevata dal ministero dell’Interno, è del 55,53%. Nella città di Napoli l’affluenza invece è stata del 46,10% contro il 40,61% delle precedenti elezioni del 2015.

Il primo commento di De Luca: “Vedo un rinato orgoglio di Napoli che può camminare a testa alta in Italia. Considero questo un risultato di popolo, che esprime la volontà delle forze sane della Regione che mi inorgoglisce e dà anche l’energia necessaria a tutti per riprendere da stasera il lavoro, non c’è da gavazzare”.





“Complimenti e buon lavoro a Vincenzo De Luca. Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto a livello politico. Anche per lui una grande vittoria, bravo”, ha scritto su Facebook Matteo Renzi rompendo gli indugi. Caldoro, invece, attende l’avanzare delle proiezioni prima di commentare l’esito delle elezioni. Ciarambino è giunta poco dopo le 19 al comitato elettorale, anche lei attende le proiezioni relative ai partiti, prima di parlare con la stampa.