In Campania nella giornata di lunedì i nuovi contagi salgono a 156 ma oggi i tamponi processati tornano lievemente a salire, non ai livelli della scorsa settimana ma arrivano a 4.310.

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 10.659, mentre sono 548.330 i tamponi complessivamente esaminati.

La percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati ritorna nel trend delle ultime settimane e pur rimanendo alta si attesta al 3,61%, ieri era schizzata al 7,13%.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 360, quindici in più rispetto a ieri. Sono 23 i degenti in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri.

I casi attualmente positivi, cioè sottratti i guariti e i deceduti, sono 4.955 e aumentano di altri 58. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 4.572 e sono 41 in più rispetto all’ultimo bollettino.

Oggi sono tanti, 98 i pazienti che hanno sconfitto il virus e portano il totale, in Campania, a 5.247.





I nuovi casi di positività al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore è di 1392, a fronte di oltre trentamila tamponi in più rispetto al giorno precedente (87.303). Le vittime sono 14 e le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva continuano purtroppo ad aumentare: oggi sono 239, sette più di ieri.

Nessuna regione è a zero casi: l’incremento più alto nel Lazio (+238), seguito da Lombardia (+182), Campania (+156) e Veneto (+119).







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati

Martedì 15 settembre – 3,06% – 186 contagiati

Mercoledì 16 settembre – 2,30% – 195 contagiati

Giovedì 17 settembre – 2,78% – 208 contagiati

venerdì 18 settembre – 2,70% – 149 contagiati

Sabato 19 settembre – 2,24% – 171 contagiati

Domenica 20 settembre – 7,13% – 243 contagiati

Lunedì 21 settembre – 3,61% – 156 contagiati