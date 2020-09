“Sul Covid credo che siamo di fronte a una sottovalutazione drammatica della situazione dell’Italia“. E’ questa una delle affermazioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, confermato per un secondo mandato a Palazzo Santa Lucia, prprio nel corso della conferenza post elezione.





“Vedo una distrazione generale – ha spiegato – e vedo un rilassamento generale. Vorrei dire in maniera forte e chiara che l’ondata di ripresa dell’epidemia è già presente in Italia e che forse non lo abbiamo capito.

E’ già diventata necessaria una linea di nuovo rigore e di nuovo controllo anche su comportamenti non responsabili. Abbiamo intorno a noi paesi che registrano già migliaia di contagi, sarebbe irresponsabile non capire che siamo già nella seconda ondata dell’epidemia“.