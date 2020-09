Lungo e laborioso il conteggio dei voti che solo intorno alle 18,30 ha visto prevalere per la poltrona tricolore con una manciata di voti in più il candidato Carmine Lo Sapio.

Dopo una partenza sprint i dati avevano mostrato un calo delle preferenze per Lo Sapio portando Domenico Di Casola a pochi punti dal suo avversario.

Alla fine, a conteggio praticamente concluso, sono partiti gli applausi e gli abbracci nella sede del comitato elettorale di via Lepanto a poche decine di metri dal comitato di Domenico Di Casola.







Ancora più faticosa per Lo Sapio questa vittoria che, stando ai dati di lista, sembrava acquisita ore prima. La coalizione del neo sindaco infatti fa segnare una percentuale al di sopra del 57%, segno di un ampio voto disgiunto espresso dagli elettori pompeani. Circa 500 voti che hanno premiato le liste losapiane, bocciando però il candidato sindaco.

Per Di Casola un ottimo risultato che però gli darà una minima rappresentanza in consiglio comunale, da segnalare la quasi scomparsa di alcune liste ben rappresentate nella scorsa tornata elettorale.







A risultato ormai acquisito il neo sindaco di Pompei ha dichiarato che comincerà subito a lavorare: “Appena riceverò la notifica del mandato sarò al lavoro per la città, per tutta la città. Ascolterò tutte le esigenze e le proposte che mi saranno presentate e con la mia squadra politica ed amministrativa saremo sempre pronti al confronto, con i cittadini, con le opposizioni e con i rappresentanti delle categorie che sono il tessuto sociale ed economico della nostra città.





E’ stato faticoso, ma il risultato è bellissimo. Sento intorno a me l’affetto di quanti mi vogliono bene e hanno creduto in me. Adesso bisogna cedere il passo brevemente alle emozioni e alla festa per questo duro obiettivo raggiunto, poi saremo subito al lavoro per recuperare il troppo tempo perduto”.