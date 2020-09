Ancora un’impennata dei contagi in Campania. Sono 248 i nuovi contagi

Risalgono in Campania i casi di contagio. Nel bollettino quotidiano diramanto dall’Unità di Crisi la giornata di martedì 22 settembre ha registrato una nuova impennata dei contagi che salgono a 248, a fronte di 4.901 tamponi processati.

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 10.907, mentre sono 553.231 i tamponi complessivamente esaminati.

La percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati torna a salire in maniera importante arrivando a 5,06%, ieri era scesa al 3,61%.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 356, per la prima volta, dopo diverse settimane, scende di quattro unità rispetto a ieri. Sono 22 i degenti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente infette, supera la soglia dei 5mila: sono 5.067 e aumentano di altri 112. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 4.689 e sono 117 in più rispetto all’ultimo bollettino.

Oggi sono moltissimi i pazienti che hanno sconfitto il virus: 136. Il totale, in Campania, sale a 5.383. Non ci sono vittime da 48 ore in Campania. Il totale resta fermo a 457 dall’inizio dell’epidemia.







A fronte di 103.696 tamponi (oltre 16mila più di ieri, nonché record dall’inizio dell’epidemia), i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1640. Cresce purtroppo il dato delle vittime, che oggi sono 20.

Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall’inizio dell’epidemia.

Nessuna regione è a zero contagi. I numeri più bassi si registrano in Valle d’Aosta (2) e Molise (3), i più alti in Campania (248), Lombardia (196) e Lazio (195). Il totale degli attualmente positivi è di 46.114, di questi 2.658 sono ricoverati con sintomi e 43.212 sono in isolamento domiciliare.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Sabato 12 settembre – 2,88% – 122 contagiati

Domenica 13 settembre – 3,16% – 90 contagiati

Lunedì 14 settembre – 3,49% – 136 contagiati

Martedì 15 settembre – 3,06% – 186 contagiati

Mercoledì 16 settembre – 2,30% – 195 contagiati

Giovedì 17 settembre – 2,78% – 208 contagiati

venerdì 18 settembre – 2,70% – 149 contagiati

Sabato 19 settembre – 2,24% – 171 contagiati

Domenica 20 settembre – 7,13% – 243 contagiati

Lunedì 21 settembre – 3,61% – 156 contagiati

Martedì 22 settembre – 5,06% – 248 contagiati