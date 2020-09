Il colpo di mercato del Napoli, quello che rompe gli equilibri e sposta inevitabilmente l’asticella ancora più in alto. Ha fatto la storia della nazionale italiana di calcio a 5, è stato il re dei bomber indiscusso per tanti anni nel campionato di serie A, ha ancora fame di vittoria. Rodolfo Fortino, per tutti Robocop, ha abbracciato subito l’idea di scendere in A2, consapevole di far parte di un gruppo pronto a lottare per il salto di categoria. “Sono arrivato in questo club dopo tante soddisfazioni avute sul massimo palcoscenico del futsal e con la maglia azzurra, ma ora è un’altra storia. E’ una società che ha la mentalità del grande club e la determinazione di chi vuole vincere come piace a me”.

Idee chiare, professionalità dentro e fuori dal campo, vero leader e carisma da trasmettere a tutti: “Non è certamente il fatto che ci considerino favoriti che ci deve far stare tranquilli. Per portare a casa i risultati dobbiamo sudare ogni giorno e ogni allenamento. Non conosciamo le nostre avversarie, ma daranno tutte il doppio contro di noi, quindi testa e concentrazione per ottenere quello a cui ambiamo”.

Su Napoli spende una parola d’amore: “Questa città è bellissima, la gente è accogliente e calorosa come in Brasile. Sono uscito a visitarla con gli amici, il mare è stupendo e si mangia anche benissimo”. Ed ha una parola speciale per il nuovo corso dell’Italia: “Dieci anni non si dimenticano con partite che ti restano nel cuore. Faccio i miei auguri al c.t Massimiliano Bellarte, sarò il suo primo tifoso”. Prime due settimane di allenamento con una preparazione che lo soddisfa: “Mister Basile è molto preparato e ci sta facendo lavorare sodo, è la mia mentalità, quella di dare sempre il massimo. Ma sulla carta non si va da nessuna parte, il campo parlerà, deciderà la nostra voglia di arrivare lontano”.

LA VIDEO INTERVISTA