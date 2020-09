A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi,il governatore De Luca ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza.

Da oggi, 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, la regione Campania alza il livello di allarme e, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza all’andamento dell’epidemia in regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.







“Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. Dice Vincenzo De Luca in un post sulla sua pagina social.

L’ordinanza n. 72 conferma le 4 principali misure di contenimento:





1) RILEVAZIONE OBBLIGATORIA DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO DEGLI UFFICI PUBBLICI.

Sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.

2) MASCHERINE OBBLIGATORIE PER L’INTERA GIORNATA: ESENTATI I BAMBINI FINO A 6 ANNI.

È disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.







3) «RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INGRESSO DI NEGOZI, ESERCIZI CIOMMERCIALI E CIRCOLI NON ALL’APERTO»

È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.

4) NEI LOCALI PUBBLICI I GESTORI DEVONO IDENTIFICARE I CLIENTI PER AGEVOLARE IL CONTACT TRACER

Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da “contatto stretto”, vi è l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità.