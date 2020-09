In occasione della festa dell’arte e della cultura, nel rispetto dei protocolli anticovid, sarà possibile prendere parte alle visite guidate ad Oplontis a cura dell’Archeoclub di Torre Annunziata “Mario Prosperi”. In particolare, quanti vi prenderanno parte, saranno accompagnati dai volontari dell’associazione oplontina alla scoperta della “Villa di Poppea” sita in via Sepolcri a Torre Annunziata.







Le visite si svolgeranno sabato 26 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 20.00 alle ore 23.00 e domenica 27 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il costo del biglietto, unicamente sabato 26 in occasione dell’apertura dalle ore 20.00 alle ore 23.00, sarà di 1 Euro.







L’unica spesa che i visitatori dovranno sostenere sarà quella riguardante l’acquisto dei biglietti, che potrà essere effettuato anche sul posto, presso la biglietteria del sito archeologico. Le visite guidate a cura dell’Archeoclub saranno, invece, completamente gratuite.