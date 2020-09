“Appare incredibile che ancora una volta circolino fake news riportate in maniera tendenziosa da alcuni media locali. Nessun cambio è avvenuto nell’assetto societario dell’azienda Helios srl di Scafati. Non possiamo, comunque, che restare sbalorditi dalla diffusione ottenuta di una notizia priva di fondamento, con tanto di reazioni e polemiche politiche a più livelli. Teniamo a rassicurare tutti: la proprietà di Helios resta e resterà la stessa”. Così i vertici della società scafatese che si occupa della selezione e del trattamento dei vari rifiuti.





“Per quanto concerne i presunti miasmi, ricordiamo – continua il comunicato stampa – che l’azienda opera da sempre rispettosa della legalità e delle normative vigenti. Come si legge negli stessi articoli pubblicati in queste ore questi odori sarebbero appena percettibili.





Helios, infatti, si è impegnata affinché lo sviluppo delle proprie attività sia sostenibile e compatibile con l’ambiente che le ospita, mantenendo un giusto equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale, economica e salvaguardia della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini”.