A causa del forte maltempo riportato dalle previsioni meteo per sabato 26, l’apertura serale in programma nell’ambito le Giornate Europee del Patrimonio, nei siti di Pompei, Oplontis e Villa Regina a Boscoreale è stata rinviata.







Permangono le iniziative diurne delle Giornate Europee per domenica 27 settembre.

Il tema delle Giornate Europee del Patrimonio del 2020 è “Imparare per la vita” e prende spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società. L’intento è quello di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia.