Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per segnalazioni di assembramenti in strada.







Una volta sul posto, i poliziotti hanno visto numerose persone all’esterno di un circolo ricreativo e, non senza difficoltà, sono riusciti a farle allontanare mentre all’interno dei locali hanno accertato che i presenti non utilizzavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

Per tale motivo, il gestore è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura per 5 giorni.