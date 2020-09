Il Napoli si aggiudica la quinta edizione del Memorial Peppino Caroli conquistando due successi nelle mini sfide da 20’ (tempo effettivo) disputate a Martina Franca.

Il Signor Prestito batte il Cassano 2-0, poi scendono in campo gli azzurri contro il team di A2 di Chiereghin. Ottimo impatto per i ragazzi di Basile che segnano con Arillo su assist di Fortino, raddoppiano con De Simone dopo una bella palla servita da Renoldi e poi trovano la terza rete conHozjan.Cutrignelli accorcia le distanze. Nella seconda frazione ancora i gol di Arillo e quello di Turmena che chiudono il match sul 5 a 1. Gara decisiva contro il team di Lorenzo Nitti, militante in serie A. Turmena fallisce due tiri liberi nel primo tempo, Arillo va vicinissimo al gol del vantaggio a 3’ dal termine, rete che trova 60 secondi dopo Fortino, piazzando il sinistro dove Weber non può arrivare. Azzurri che resistono al portiere di movimento avversario nel finale.

Mister Basile contento della risposta dei suoi: “Ringrazio ancora una volta le società per la loro disponibilità, è stata una bella giornata di sport. Indicazioni positive da questi due impegni, c’è da lavorare tanto però siamo sulla strada giusta. Il Napoli deve recitare un ruolo da protagonista, abbiamo affrontato due team all’altezza e siamo soddisfatti dell’approccio e della mentalità avuta durante le due partite”.