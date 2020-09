Il terzo scrimmage della stagione agonistica 2020/2021 ha concesso utili, preziose e positive indicazioni all’entourage della Givova Scafati. E’ stata la prima amichevole disputata contro un’avversaria di serie A2; la sfida si è infatti disputata questo pomeriggio al PalAvenali contro i padroni di casa dell’Eurobasket Roma. In questa occasione, ancor più che nelle precedenti, lo staff tecnico gialloblù ha potuto constatare la bontà dell’organico allestito dalla dirigenza ed i progressi fatti dal gruppo in queste prime settimane di allenamento.





L’incontro amichevole si è disputato con la consueta modalità di azzeramento del punteggio ad ogni quarto, ciascuno dei quali (tranne l’ultimo, chiuso in parità) è terminato con la Givova Scafati avanti (19-35; 16-21; 15-25; 17-17). Sommando i punti realizzati in ogni periodo, il risultato finale sarebbe 67-98, in favore della compagine dell’Agro. Unico assente tra le fila ospiti, l’esterno Sabatino, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento muscolare.

Dichiarazione di coach Alessandro Finelli: «Si è chiusa un’altra settimana di lavoro intenso e proficuo. Sono soddisfatto della concentrazione di tutti i giocatori, che poi si traduce in un buon livello di intensità difensiva ed in grande attenzione ai particolari, tutti elementi importanti a costruire la nostra identità. Abbiamo distribuito bene i minutaggi, ho apprezzato molto la capacità di coinvolgimento offensivo di tutti. Ho visto tanti segnali positivi per iniziare una nuova settimana di lavoro, nella quale disputeremo altre con due amichevoli che ci accompagneranno alla settimana che invece precederà l’esordio in SuperCoppa».





Dichiarazione dell’ala piccola Luigi Sergio: «Ho tratto sensazioni positive da questa ennesima prova, nella quale abbiamo avuto un ottimo atteggiamento. C’è tanto da lavorare per trovare la giusta chimica di squadra, però il punto di partenza è ottimo. Stiamo cercando la migliore condizione fisica possibile e non dobbiamo focalizzarci sulle nostre singole prestazioni al momento, bensì sul lavoro di gruppo utile a trovare la migliore condizione possibile quanto prima. C’è grande voglia di lavorare e di farlo insieme; speriamo di continuare così e di continuare a crescere».







IL TABELLINO

Eurobasket Roma – Givova Scafati 67-98

Eurobasket Roma: Romeo 4, Gallinat 20, Bucarelli 6, Cicchetti 4, Olasewere 16, Fanti 7, Viglianisi 6, Staffieri 1, Antonaci 2, Bischetti, Ludovici, Leonetti. All.: Pilot D.. Ass. All.: Crosariol A.

Givova Scafati: Thomas 19, Sergio 14, Musso 13, Culpepper 11, Benvenuti 11, Cucci 9, Marino 8, Rossato 8, Malpede 5, Nsesih. All.: Finelli A.. Ass. All.: Di Martino U.

Arbitri: Dario Di Gennaro e Andrea Coraggio di Roma.

Note: Parziali: 19-35; 16-21; 15-25; 17-17.