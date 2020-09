Esordio in campionato per la neo-promossa Turris al Partenio-Lombardi di Avellino per un derby campano che mancava da oltre vent’anni e in programma domani, domenica 27 settembre.

Dopo la seduta di rifinitura svoltasi nel pomeriggio di sabato allo stadio “Liguori”, il tecnico Fabiano ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Avellino, per questa prima gara in serie C.





Non si aggregano al gruppo, in ritiro in Irpinia, gli indisponibili Longo e D’Alessandro.

Nel dettaglio i 22 convocati:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Piazza.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli.

Attaccanti: Giannone, Pandolfi, Persano, Sandomenico.