Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, a partire da questa sera e durante la giornata di domani, si registrerà un’attenuazione delle condizioni meteo, il che porta l’allerta dallo stato Arancione a quello Giallo.

In virtù di tale bollettino, le scuole che insistono sul territorio della città di Pompei resteranno aperte.





Il sindaco Carmine Lo Sapio e la Polizia Locale sono, comunque, in collegamento costante con la centrale Operativa della Protezione Civile e della Prefettura per monitorare l’evolversi della situazione. Qualora dovessero registrarsi significative evoluzioni, la cittadinanza verrà tempestivamente informata.

“Mi preme sottolineare e ringraziare – afferma il sindaco Carmine Lo Sapio che per tutto il giorno ha monitorato la situazione insieme alla Polizia Locale – la grande disponibilità mostrata dagli operai del Comune in forze al settore Vigili Urbani che hanno lavorato in maniera instancabile e intervenendo celermente laddove necessario, come nel caso di via Casone dove il forte vento ha sradicato un albero che si è abbattuto sulla strada bloccando la circolazione veicolare.





Sono lieto del clima di grande partecipazione ed entusiasmo evidente e comune a tutti i livelli della macchina amministrativa. Stiamo procedendo spediti nell’azione di rilancio della città di Pompei fin dalla prime ore del mio insediamento e continueremo a farlo, nei prossimi giorni, con la stessa costanza e abnegazione”.