Alto il numero dei nuovi contagi in Campania, il più alto in questa fase di ritorno del virus. Dall’analisi delle 24 ore di domenica sono 295 i casi riscontrati a fronte di 5.592 tamponi processati.

La percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati oggi segnala una nuova risalita rispetto a ieri e giunge a 5,27%, nelle 24 ore precedenti era del 4,42%.





Negli ultimi 6 giorni i positivi attivi sono saliti di 1.510 unità e continua quindi il trend in aumento dei contagiati in regione.

Intanto, da una settimana all’altra, si è passati da 10mila a 12mila casi totali. I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza non possono che continuare a salire e giungere, appunto, a 12.169, mentre diventano 584.072 i tamponi complessivamente esaminati.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 412, rispetto a ieri aumentano ancora di altri 12 pazienti. Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva con 30 degenti.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 5.740 con un aumento di altri 150 pazienti. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 5.298.

Ancora tanti i guariti che oggi sono 144 e il totale in Campania, sale a 5.968.

Purtroppo nelle ultime 24 ore c’è da registrare nuovi decessi. Il totale sale a 461 vittime dall’inizio dell’epidemia.







La curva epidemica in Italia è lievemente in calo: 1.494 nuovi casi oggi contro i 1.766 contagi di ieri, ma come sempre il lunedì con meno tamponi, 36mila in meno rispetto a ieri. I casi totali salgono così a 311.364 con 11.138.173 test effettuati. Gli attualmente positivi sono 50.323, in aumento di 705 rispetto ai 49.618 di ieri.

Stabili i decessi, oggi 16 (ieri e l’altroieri 17), per un totale di 35.851. I guariti sono 773 (ieri 724), 225.190 in tutto. Nuovo balzo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 131 in più (ieri +100), e salgono a 2.977, mentre le terapie intensive crescono di 10 unità (ieri +7), 264 in tutto. Infine, 47.082 pazienti sono in isolamento domiciliare.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 17 settembre – 2,78% – 208 contagiati

venerdì 18 settembre – 2,70% – 149 contagiati

Sabato 19 settembre – 2,24% – 171 contagiati

Domenica 20 settembre – 7,13% – 243 contagiati

Lunedì 21 settembre – 3,61% – 156 contagiati

Martedì 22 settembre – 5,06% – 248 contagiati

Mercoledi 23 settembre – 3,23% – 195 contagiati

Giovedì 24 settembre – 3,33% – 253 contagiati

Venerdì 25 settembre – 4,48% – 274 contagiati

Sabato 26 settembre – 4,42% – 245 contagiati

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati