Terza settimana di preparazione al via, indicazioni positive dalle amichevoli disputate dai ragazzi di Basile prima col Parete e poi dal doppio miniconfronto di Martina Franca con Cassano e Signor Prestito Cmb.

Definito tutto lo staff dirigenziale e tecnico. Al timone di comando del nuovo corso ribattezzato FF Napoli il presidente Serafino Perugino, vicepresidente Massimo Perugino. A curare i rapporti istituzionali e consigliere del club c’è Antonio Sarnelli, responsabile del calcio a 5 campano per tanti anni, anche dirigente della nazionale italiana. La carica di direttore generale è come sempre ricoperta da Pasquale Scolavino, colui che ha seguito in questi campionati il processo di crescita e trasformazione dei partenopei. Team manager il tuttofare Lino Somma, indispensabile uomo ovunque.







Nuovi arrivi con Claudio De Michele, Mirko Esposito di Allenamento Funzionale Italia che si occuperanno della preparazione atletica. Il ruolo di preparatore dei portieri è per il confermatissimo Cipriano Illiano così come il fisioterapista Fabio Di Mitri; in qualità di responsabile dei materiale c’è quest’anno Vincenzo Di Mauro.

Nello staff tecnico mister Piero Basile guiderà la prima squadra, Nicola Ferri sarà il suo vice e allenatore dell’Under 19; Giorgio Feo la guida tecnica dell’Under 17, Enzo Polverino, new entry come dirigente accompagnatore dell’Under 19 e Pasquale Giancotti collaboratore e preparatore dei portieri nell’Under 17.