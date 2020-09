Il sindaco Carmine Lo Sapio, come promesso, ha incominciato a lavorare per Pompei sin dal momento della proclamazione. Tra i tanti piccoli e grandi provvedimenti ed interventi già portati a compimento, quelli dei contributi comunali ai fitti.

E proprio questa mattina sono stati resi disponibili i Bonus Fitti Covid 19.





Il sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza rientra tra le misure della Regione Campania nell’ambito del Piano per l’emergenza socio economica. Secondo l’avviso regionale, le amministrazioni comunali hanno raccolto le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti, stilando una graduatoria. Duecentouno le famiglie pompeiane risultate idonee al contributo e che in queste ore potranno incassare il bonus.







Buone notizie anche sul fronte dei contributi Fitti non Covid

Entro questa settimana sarà liquidato il pagamento dei primi 55 bonus, proseguendo, poi, la prossima settimana con la restante parte.

Un’altra accelerazione impressa alla macchina comunale dall’amministrazione targata Lo Sapio che in attesa della proclamazione del Consiglio Comunale si è già messa al lavoro adottando diversi provvedimenti in diversi ambiti: dal restyling urbano della città alle politiche sociali.