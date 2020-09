Al via anche a Napoli la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno “Nastro Rosa” targata LILT (1 – 31 ottobre 2020). Già da domani sarà dunque possibile prenotare tutti i martedì e i giovedì dalle 10,00 alle 17,00, al numero telefonico 0815495188, le previste visite senologiche gratuite che si terranno presso gli ambulatori di Napoli e provincia della LILT.







Le stesse verranno eseguite nell’assoluto rispetto delle norme anti-Covid e pertanto l’accesso sarà possibile solo attraverso la prenotazione (obbligatoria), quindi con la registrazione e la misurazione della temperatura in ingresso e l’utilizzo dei previsti Dpi (mascherine e sanificazione delle mani).

“Quest’anno la campagna Nastro Rosa assume un significato particolare perché, come hanno anche sottolineato il Ministro Roberto Speranza e il Presidente Nazionale LILT Francesco Schittulli nel corso dell’evento di presentazione a Roma, avremo la possibilità di recuperare quei controlli purtroppo rinviati a causa dell’emergenza coronavirus. Motivo per il quale prevediamo di prolungare il calendario delle visite ben oltre il mese di ottobre”, sottolinea il presidente della LILT Napoli, il professor Adolfo Gallipoli D’Errico che ricorda come “il tumore alla mammella che nell’ultimo anno ha visto in Italia un incremento di 53 mila nuovi casi, se individuato nel suo stadio iniziale prevede una guarigione praticamente certa, di oltre il 90 per cento dei casi. Ecco perché la prevenzione resta un’arma formidabile per sconfiggerlo senza conseguenze”.







Simbolo iconografico della campagna sarà la sveglia, quasi a voler ricordare che è l’ora della prevenzione. Testimonial nazionale la giornalista RAI Benedetta Rinaldi.









In considerazione delle norme anti-assembramento, la tradizionale illuminazione del sito storico archeologico sarà la Reggia di Caserta e sarà curata dal Comitato Regionale della Campania in collaborazione con l’Associazione di Caserta della LILT.