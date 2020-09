Resta stabile il trend dei nuovi positivi in Campania. Anche oggi quasi trecento contagiati. Sono stati, infatti, riportati 287 positivi al Covid-19 nel bollettino quotidiano che fa riferimento alle 24 ore del 29 settembre.

I tamponi processati nella giornata di ieri però sono in numero inferiore alla giornata precedente, per cui a risalire è la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati che oggi risale a 5,13%, il precedente rapporto in percentuale era del 4,51%.





Purtroppo negli ultimi 8 giorni si stati registrati 2.083 contagiati in più, quasi tutti asintomatici. Solo nel mese di settembre 5.717 positivi. Quello della Campania è l’incremento più alto in Italia insieme a quello del Lazio e della Lombardia. I numeri dell’epidemia crescono in particolar modo, come evidenziato anche dal governatore De Luca ieri a “Porta a Porta”, soprattutto nei territori con maggiore densità abitativa, nell’area metropolitana di Napoli e la provincia di Caserta, dove il virus appare altamente contagioso.

I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 12.742, mentre diventano 595.991 i tamponi complessivamente esaminati.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania scendono di 3 unità e sono ora 414. Aumentano purtroppo i ricoveri in terapia intensiva, sono 35 degenti, altri 4 in più rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 6.113 con un incremento di altri 148 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 5.660, con altre 147 persone costrette tra le mura domestiche.

I guariti di oggi sono 139 e il totale in Campania, sale a 6.166.

Nelle ultime 24 ore non si segnalano decessi. Il totale resta fermo a 463 vittime dall’inizio dell’epidemia.







I nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 1.851, a fronte di un incremento di circa 30 mila tamponi rispetto a ieri: 105.564 rispetto ai 90.185. I morti sono stati 19, in calo rispetto ai 24 di ieri. Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 314.861. Le vittime totali salgono a 35.894.

Sono 1.198 i guariti dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale da inizio pandemia a 227.704.

Continuano a crescere i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 280, contro i 271 di ieri. Il totale dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari è di 3.047.

Continuano a preoccupare le situazioni di Campania, Lazio e Lombardia, dove si sono registrati rispettivamente 287, 210 e 201 nuovi contagi.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

venerdì 18 settembre – 2,70% – 149 contagiati

Sabato 19 settembre – 2,24% – 171 contagiati

Domenica 20 settembre – 7,13% – 243 contagiati

Lunedì 21 settembre – 3,61% – 156 contagiati

Martedì 22 settembre – 5,06% – 248 contagiati

Mercoledi 23 settembre – 3,23% – 195 contagiati

Giovedì 24 settembre – 3,33% – 253 contagiati

Venerdì 25 settembre – 4,48% – 274 contagiati

Sabato 26 settembre – 4,42% – 245 contagiati

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati

Lunedì 28 settembre – 4,51% – 286 contagiati

Martedì 29 settembre – 5,13% – 287 contagiati