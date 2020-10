La Juve Stabia esce sconfitta dall’Arena Garibaldi contro il Pisa (formazione di serie B) con il punteggio di 2-0.

I toscani hanno avuto la meglio sulla formazione gialloblu’ di mister Padalino grazie alle reti di Masucci (7’) e Sibilli (50’ su rigore). I campani hanno giocato con una formazione piena di giovani e con varie defezioni (tra cui Mastalli, che sara’ out un paio di settimane dopo la botta al ginocchio destro contro il Monopoli). Gli stabiesi hanno anche avuto un’occasione per impattare la rete iniziale del Pisa, ma al 18′ del primo tempo Scaccabarozzi si è fatto parare un rigore dal portiere pisano.





Le vespe si sono schierati con il 4-3-3 con Lazzari in porta, difesa con Todisco, Oliva , Codromaz, Allievi, centrocampo con Grimaldi, Selvaggio, Scaccabarozzi; attacco con Guarracino, Della Pietra, Stoecklin.

Domenica prossima la Juve Stabia sara’ impegnata in trasferta contro la Vibonese (arbitro Cudini di Fermo), mentre mercoledi’ 7 ci sara’ il primo turno infrasettimanale con i campani in trasferta a Catania.





In settimana la Juve Stabia ha annunciato la cessione in prestito del difensore Tonucci al Catania, nel frattempo la societa’ sta lavorando per finalizzare vari innesti , tenendo presente che la sessione di calciomercato termina lunedi 5 Ottobre.

Domenico Ferraro