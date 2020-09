Dopo una lunga e forzata pausa i motori della Vesuvio Oplonti Volley tornano a scaldarsi per riaccendersi il 21 Novembre, data di inizio del campionato regionale di serie C femminile che vedrà la compagine vesuviana ai nastri di partenza. Durante l’estate dirigenza e staff tecnico hanno lavorato per costruire un organico giovane, motivato e con fame di vittoria andando ad integrare un gruppo che già lo scorso anno si era dimostrato competitivo per la massima categoria regionale.







Nel segno della continuità tecnica, affidata ancora al duo Franco-Di Mauro sono arrivate pedine nuove per alzare l’asticella e puntare in alto, atlete scelte dai tecnici per le loro qualità tecniche e morali che potevano incastrarsi bene con il bel gruppo già presente.

L’obiettivo principale sarà quello di coinvolgere, entusiasmare e far sognare tutto il territorio vesuviano e i giovani del proprio vivaio lasciando al campo il verdetto del risultato meramente sportivo. E’ proprio ai giovani che è rivolta la mission principale dell’associazione e lo sarà ancora di più in questo anno particolare, per continuare nell’ascesa vertiginosa degli ultimi due anni che si spera possa creare delle solidi e durature basi per il futuro associativo e dei giovani che sempre di più, hanno bisogno di vivere realtà formative e sicure.









Gli allenamenti proseguono a ritmo serrato tra sale pesi e campo per mettere benzina nelle gambe e nella testa… benzina rigorosamente arancio-blu come i colori che dovranno sventolare tutto l’anno per perseguire insieme il sogno di fare bene e portare il nome della Vesuvio Oplonti Volley, targata Original Marines il più in alto possibile.