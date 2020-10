Sono aperte le iscrizioni al nucleo comunale di protezione civile del comune di Lettere.

Nei giorni a seguire nelle ore mattutine saranno presenti degli operatori per aiutare le persone nella compilazione delle domande e a fornire tutte le informazioni utili al fine delle iscrizioni. E’ quanto fanno sapere i coordinatori, ovvero il coordinatore comunale l’agente Sorrentino Salvatore ed il coordinatore volontari Gragnaniello Gaetano.





“Siamo fiduciosi il nostro intento e quello di costituire una squadra, anzi una famiglia, per far sì che si possa assicurare presenza e tranquillità alla popolazione letterese. Inoltre in vista dell’inverno la nostra intenzione è quella di assicurare presenza costante sul territorio nel caso di frane, abbondanti piogge o allagamenti”, dicono i coordinatori.