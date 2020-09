È ancora un’incognita il futuro di Arkadiusz Milik. Mentre il giocatore resta fuori dal progetto azzurro e ufficiosamente fuori rosa, il Napoli continua le trattative per tentare di venderlo e non vederlo partire a costo zero il prossimo anno.





Il club che più di tutti sembra intenzionato a inserire l’attaccante nella sua rosa è il Tottenham. Milik piace a Mourinho e la dirigenza vorrebbe accontentare il tecnico, ma al momento non alle condizioni del Napoli. Gli Spurs non accetterebbero un acquisto a titolo definitivo immediato, ma sarebbe più propensi per un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni nella prossima estate. Per mettere in piedi questa operazione, servirebbe un rinnovo ‘sulla carta’ di Milik con la società di De Laurentiis, poiché ovviamente non si può fissare un riscatto su un calciatore in scadenza di contratto.







Il Tottenham quindi per ora è la maggiore accreditata all’acquisto di Milik, ma spuntano nuove pretendenti: l’Everton e la Fiorentina. Il team guidato da Ancelotti starebbe pensando proprio al numero 99 per rinforzare il proprio attacco, ma le trattative andrebbero per le lunghe, visto che servirebbe prima la cessione di Kean. Per quanto riguarda i viola, c’è ancora la Juventus di mezzo: se i bianconeri facessero lo scatto decisivo ingaggiando Chiesa, arriverebbero nelle casse fiorentine i soldi da poter investire su Milik. Resterebbe però il problema ingaggio, dato che il polacco chiede 5 milioni a stagione, mentre la Fiorentina non arriverebbe a tanto (il più pagato, Ribery, percepisce 4 milioni).

Quindi c’è bisogno che tutti facciano un passo indietro, ridimensionando le proprie pretese (il Napoli sulla cessione definitiva immediata, Milik sullo stipendio) per risolvere la situazione. E tra sei giorni il mercato chiude.

Salvatore Emmanuele Palumbo