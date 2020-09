Anche un rinforzo a centrocampo per la Turris con un profilo giovane ma con già tanta esperienza professionistica alle spalle assicurandosi, con un accordo biennale, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Tascone.

Classe 1997, origini napoletane, Tascone proviene dal Picerno ma viene rilevato a titolo definitivo dal Pescara. Dopo due annate in B con la Ternana, il centrocampista con caratteristiche di mezzala, capace di giocare anche da play, ha poi militato sempre in serie C nelle ultime stagioni tra Paganese, Alma Fano, Catanzaro, Casertana, prima dell’accordo col Picerno.





Dopo la retrocessione d’ufficio dei lucani, la decisione di cercare una nuova esperienza tra i professionisti, colta dal direttore generale dell’area tecnica Rosario Primicile e perfezionata grazie ai proficui rapporti professionali intrattenuti con l’agente del calciatore, Bruno Di Napoli.

Dichiarazioni del calciatore

“Mi hanno cercato diverse squadre, ma appena ho saputo dell’interessamento della Turris non ho esitato a far portare avanti la trattativa. Ringrazio la dirigenza per la fiducia, in primis il direttore Primicile. Conosco anche già diversi calciatori della rosa e mi metto da subito a disposizione del mister. Mi sono sempre allenato col Picerno, anche se di fatto ero in uscita già dal 31 agosto dopo le note vicissitudini che hanno coinvolto la mia ex società ed il Bitonto”.

Tascone, alla Turris, indosserà la maglia numero 29.