Forse era anche prevedibile dato l’andamento dei giorni scorsi, ma un aumento dei casi così massiccio provoca non poche preoccupazioni. I nuovi positivi di oggi, sia pure per la gran parte sintomatici, schizzano letteralmente verso l’alto registrano un’impennata repentina della curva dei contagi.

Sono ben 390 le persone che dalla risultanza dei tamponi, effettuati nelle 24 ore di mercoledì 30 settembre, presentano la positività al Covid-19. Quasi raddoppiato il numero dei tamponi positivi rispetto a una settimana fa quando se ne erano registrati 195.





C’è da sottolineare che in aumento sono anche i tamponi processati che sono risaliti oltre gli ottomila e per la precisione sono 8.311 quelli processati dai laboratori abilitati.

A scendere invece è la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati che oggi si ferma a 4,69%, il precedente rapporto in percentuale era del 5,13%. In pratica più sono i tamponi processati e maggiore è il numero dei positivi riscontrati.

Purtroppo negli ultimi 10 giorni sono stati registrati 2.629 contagiati. Nel solo mese di settembre che si è chiuso ieri, con quest’ultimo bollettino sono 6.107 positivi. Al momento la stragrande maggioranza dei casi individuati sono asintomatici, benché ci sia una crescita significativa dei ricoveri.





I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 13.132, mentre diventano 604.302 i tamponi complessivamente esaminati.

Non è da escludere, alla luce di questi dati, una nuova stretta sul contenimento da parte del governatore De Luca che già nei giorni scorsi ha sottolineato che i margini per evitare i lockdown vanno ormai esaurendosi. Le vaccinazioni anti influenzali che sono partite oggi e lo screening nelle scuole sugli studenti nei prossimi giorni rappresentano una concreta speranza per non arrivare alla chiusura.





I pazienti ricoverati con sintomi in Campania salgono di altre sette unità e sono ora 421. Aumentano purtroppo i ricoveri in terapia intensiva che salgono a 38 degenti. Già in allerta i reparti di terapia intensiva e pre-intensiva dei nosocomi napoletani.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 6.396 con un incremento di altri 283 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 5.937, con altre 277 persone costrette tra le mura domestiche.

I guariti di oggi sono 107 e il totale in Campania e sale in totale dall’inizio della crisi epidemica a 6.273.

Nelle ultime 48 ore non si segnalano decessi. Il totale resta fermo a 463 vittime dall’inizio dell’epidemia.







In Italia la situazione non è più rosea, anzi c’è da registrare il dato peggiore da maggio: 2.548 nuovi contagiati in 24 ore, ieri erano stati 1.851. Le vittime sono 24, con il totale che sale a 35.918.

L’epidemia è ripartita in tutto il Paese: il Veneto è a 445, la Lombardia a 324, il Lazio a 265, la Sicilia a 156 e la Toscana a 144.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Lunedì 21 settembre – 3,61% – 156 contagiati

Martedì 22 settembre – 5,06% – 248 contagiati

Mercoledi 23 settembre – 3,23% – 195 contagiati

Giovedì 24 settembre – 3,33% – 253 contagiati

Venerdì 25 settembre – 4,48% – 274 contagiati

Sabato 26 settembre – 4,42% – 245 contagiati

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati

Lunedì 28 settembre – 4,51% – 286 contagiati

Martedì 29 settembre – 5,13% – 287 contagiati

Mercoledì 30 settembre – 4,69% – 390 contagiati