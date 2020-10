MALDESTRO, cantautore pluripremiato e apprezzato in tutta Italia, pubblica venerdì 16 ottobre “EGOSISTEMA”, il suo nuovo progetto discografico per Arealive srl. L’album, distribuito da Believe e già disponibile in presave e in preorder, è stato anticipato dal singolo “Ma chi me lo fa fare”, pubblicato venerdì 04 settembre.

“EGOSISTEMA” è il risultato di una profonda e matura ricerca interiore, il frutto di un viaggio introspettivo e intimistico che MALDESTRO ha compiuto negli ultimi anni e che lo ha portato a prendere maggiore coscienza di sé stesso, della sua storia e della sua musica. In questo album l’artista si spoglia di qualsiasi artifizio e mostra la sua anima con trasparenza e sincerità, cantando a cuore aperto e senza interdizioni i sentimenti contrastanti che, soprattutto in amore, si vivono quotidianamente.







Il fil rouge che lega le 11 tracce di cui la raccolta si compone, “Ma chi me lo fa fare”, “EgoSistema”, “Precario equilibrio”, “Anna se ne frega”, “Pezzi di me”, “Il panico dell’ansia”, “Leggero”, “Segnali di fumo”, “Paranoie”, “Un’altra bella scena” e “Come Kim Ki-Duk”, è la voce graffiante, malinconica e tormentata del cantautore, che accompagna l’ascoltatore in quello che si presenta come un racconto di vita vissuta, come una dichiarazione di libertà e di intenti, come il manifesto di un cambiamento interiore da cui l’artista ha tratto forza e consapevolezza.

“EGOSISTEMA” giunge a distanza di due anni dalla pubblicazione dell’ultimo progetto discografico di MALDESTRO, che con questo nuovo album mostra ancora una volta di essere un artista poliedrico e dalla spiccata capacità di abbracciare sound differenti, perseguendo allo stesso tempo un percorso musicale coerente e rimanendo fedele alla propria identità artistica e musicale, che rimane perfettamente riconoscibile ma mai scontata.







A fare da apripista al disco è stato il singolo “Ma chi me lo fa fare”, un brano che esprime la voglia e la necessità di liberarsi dalle proprie sovrastrutture, dalle pressioni e dalle ansie di tutti i giorni, per ritrovare sé stessi e ricordarsi l’importanza di respirare, amare e amarsi un po’ di più.

Tracklist

1. Ma chi me lo fa fare

2. EgoSistema

3. Precario equilibrio

4. Anna se ne frega

5. Pezzi di me

6. Il panico dell’ansia

7. Leggero

8. Segnali di fumo

9. Paranoie

10. Un’altra bella scena

11. Come Kim Ki-Duk

MALDESTRO è un cantautore italiano attivo dal 2014, anno in cui decide di pubblicare alcune canzoni tra le quali “Sopra al tetto del comune” e “Dimmi come ti posso amare”, brani che gli faranno vincere numerosi premi (tra i quali Premio Ciampi, De André, SIAE, AFI, Palco Libero e Musicultura) e che saranno poi contenuti nel suo primo album “NON TROVO LE PAROLE”, pubblicato il 14 aprile 2015, con il quale è arrivato secondo alla Targa Tenco come miglior album d’esordio. L’artista in seguito è entrato a far parte dell’album del Club Tenco dedicato a De André. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Canzone per Federica”, classificandosi al secondo posto fra le Nuove Proposte e vincendo il Premio della Critica del Festival della canzone italiana Mia Martini relativo a tale sezione, il Premio Lunezia, il Premio Jannacci, il Premio Assomusica e il Premio Miglior Videoclip. Il 24 marzo 2017 pubblica il secondo album, “I MURI DI BERLINO”. Il disco contiene fra gli altri il brano “Abbi cura di te”, che viene inserito nella colonna sonora del film “Beata ignoranza”. Nel giugno 2018 pubblica l’album dal vivo “Acoustic Solo”, registrato durante il tour teatrale dello stesso anno. Il 9 novembre 2018 esce il suo ultimo album in studio dal titolo “MIA MADRE ODIA TUTTI GLI UOMINI”.