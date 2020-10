Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Garibaldi a Portici due persone a bordo di un motoveicolo che, alla loro vista, hanno svoltato repentinamente in via Paladino.





Poco dopo i due uomini sono stati rintracciati in via Antonio De Curtis dai poliziotti della Squadra Mobile che, con la volante del Commissariato e una pattuglia dei Carabinieri, hanno bloccato il conducente del mezzo mentre il passeggero è riuscito a fuggire.

Nella stessa serata, gli agenti hanno intercettato e bloccato in via San Cristoforo il secondo uomo a bordo di un’auto, rinvenendo, in un vano ricavato sotto la pulsantiera del condizionatore, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore con 6 cartucce e 3 cellulari.





Salvatore Panico, 30enne di Portici con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e porto di arma clandestina, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.