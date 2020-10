Sono 392 i nuovi contagi in Campania, ma la carica virale risulta essere bassa

I contagiati di oggi e i tamponi processati risultano essere molto simili ai dati registrati ieri. I nuovi contagiati, ancora una volta, sfiorano quota 400. Con i 392 di oggi, sono in tutto 782 in due giorni i contagiati in Campania, un dato veramente straordinario e preoccupante. I tamponi processati nei laboratori abilitati in Campania sono stati, nella giornata di giovedì, 8.482.





Una contagiosità con livelli superiori a quelli del periodo del lockdown, ma, come ha dichiarato anche il governatore De Luca nella consueta diretta del venerdì, la carica virale risulta essere bassa. Ed è proprio questo il dato positivo di una situazione che sembra precipitare giorno dopo giorno: su 100 persone risultate infette solo 2 hanno chiari sintomi Covid. Di questi, comunque, in pochi casi si ci deve confrontare con conseguenze serie e purtroppo anche letali, sono stati 6 i decessi registrati nell’ultima settimana. Al momento la stragrande maggioranza dei casi individuati sono asintomatici, certo, ma c’è una crescita significativa dei ricoveri.

Intanto a Napoli e nelle altre province si contano decine di scuole che dopo la riapertura di una settimana fa oggi sono nuovamente chiusi, provvisoriamente o sospesi per la positività di insegnanti o studenti.







Praticamente immutata anche la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati che oggi si attesta a 4,62%, il precedente rapporto era del 4,69%.

I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 13.524, mentre diventano 612.784 i tamponi complessivamente esaminati.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania salgono di altre 18 unità e sono ora 439. Ancora un ricovero in terapia intensiva e sono ora 39 degenti. In allerta i reparti di terapia intensiva e pre-intensiva dei nosocomi campani, anche se De Luca garantisce che si sta lavorando senza sosta per garantire assistenza a tutti anche in caso di un grave aumento della crisi.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 6.745 con un incremento di altri 349 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 6.267, con altre 330 persone costrette tra le mura domestiche.

I guariti di oggi sono 42 e il totale in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 6.315.

Nelle ultime 72 ore non si segnalano decessi. Il totale resta fermo a 463 vittime dall’inizio dell’epidemia.







Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia il 2 ottobre a fronte di un nuovo record di tamponi: 120.301. La percentuale di positivi sul totale dei test eseguiti cala di un decimo di punto percentuale (da 2,1 a 2%). Sono tre in più i ricoverati in terapia intensiva, per un totale che sale a 294. I morti sono 23 nelle ultime 24 ore.

Intanto negli Stati Uniti il presidente Donald Trump è risultato positivo al test con la moglie Melania.

Le regioni con più contagi sono Campania (392), Lombardia (307) e Lazio (264): nessuna registra zero casi, la migliore è il Molise con 4 nuovi contagi.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Martedì 22 settembre – 5,06% – 248 contagiati

Mercoledi 23 settembre – 3,23% – 195 contagiati

Giovedì 24 settembre – 3,33% – 253 contagiati

Venerdì 25 settembre – 4,48% – 274 contagiati

Sabato 26 settembre – 4,42% – 245 contagiati

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati

Lunedì 28 settembre – 4,51% – 286 contagiati

Martedì 29 settembre – 5,13% – 287 contagiati

Mercoledì 30 settembre – 4,69% – 390 contagiati

Giovedì 1 ottobre – 4,62% – 392 contagiati