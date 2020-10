I risultati negativi del primo giro di tamponi per il Napoli dopo aver appreso dei numerosi contagi da Covid per il Genoa dopo il match del San Paolo erano buone notizie, ma come ovvio erano ancora risultati parziali. Come già detto, i giorni decisivi sarebbero stati quelli di giovedì e sabato, quando i calciatori e lo staff azzurro avrebbe effettuato nuovi giri di tamponi.





E con i tamponi fatti ieri arrivano le prime positività. Un calciatore e un collaboratore del Napoli hanno contratto il Coronavirus e al momento sarebbero asintomatici. Si tratta di Piotr Zielinski e del collaborato extra del gruppo squadra Giandomenico Costi.

Ora ai due saranno sottoposti a un ulteriore tampone per accertare la positività e dovranno osservare l’obbligatoria quarantena. Il centrocampista polacco sarà ovviamente indisponibile fino alla completa guarigione.





Si attende dunque il terzo turno di tamponi di domani per appurare se ci siano altri elementi della squadra contagiati. Al momento la sfida tra Juventus e Napoli in programma domenica sera a Torino è confermata, poiché c’è il solo Zielinski forzatamente indisponibile, ma resta da vedere cosa accadrà una volta ricevuti i referti dei futuri controlli.

Salvatore Emmanuele Palumbo