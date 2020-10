Duro il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso dell’appuntamento social del venerdì, parlando di ordinanze restrittive e mancanza di controlli. Per il rieletto presidente campano, forze dell’ordine latitanti.

“Rilevo come uno scandalo nazionale l’assenza totale di controlli da parte delle forze ordine per il rispetto delle ordinanze in materia di contrasto al Covid emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid per altri dieci mesi diventa un suicidio”.





De Luca ha accusato le forze dell’ordine, responsabili di monitorare e far rispettare le regole anti-Covid, di non essere in strada a reprimere comportamenti irresponsabile e superficiali: “Le forze dell’ordine – ha rilevato – sono scomparse dall’Italia, o perlomeno sono scomparse dalla Campania. Chi deve fare i controlli?”

Poi ha aperto una parentesi per fare i complimenti al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che si è detto pronto a mettere in campo una serie di servizi davanti all’obbligatorietà della mascherina all’aperto.





“Faccio presente che da noi la mascherina all’aperto è obbligatoria già da dieci giorni. Mi aspetto – ha aggiunto De Luca – che anche da noi qualcuno ci garantisca servizi specifici dedicati e ci dica quante sono le forze dell’ordine impegnate nel contrasto al Covid e non per piacere, ma per dovere. Un dovere cui le forze dell’ordine e il ministero dell’Interno stanno venendo meno”.