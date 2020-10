Finisce 2-2 al Palasele la sfida tra Feldi Eboli e FF Napoli calcio a 5

E’ finita 2 a 2 la sfida tra Feldi Eboli e Napoli al Palasele. Quarta avversaria affrontata dagli azzurri, il secondo club di massima serie.

Un test di grande livello contro una squadra fortissima, pronta per disputare un campionato da protagonista. Il gruppo sta assimilando tutti i carichi di lavoro della preparazione e la condizione non è ancora al top.

Nella prima frazione gol del vantaggio di Renoldi che recupera palla, salta l’avversario e trova la rete, raddoppio di Fortino su schema d’angolo. Nella ripresa il pari dei salernitani firmato da Tres e Romano.

Soddisfatto il tecnico Basile: “Sensazioni confermate dopo Martina. Giocato alla pari con la Feldi, siamo andati in vantaggio 2 a 0, poi nella ripresa abbiamo un po’ sofferto come giusto che sia. Conoscevamo il valore dell’avversaria, venuto fuori nella ripresa dove siamo un po’ calati e abbiamo subito di più la loro pressione. Resta un primo tempo fantastico e anche la capacità di aver tenuto nonostante qualche difficoltà. Mancava Grasso, i giocatori hanno molta fatica da smaltire, ma devo elogiarli tutti per quanto danno in campo. Continuiamo a lavorare così”.