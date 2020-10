Il City Angri piace e convince. Sono positive le indicazioni rilevate da mister Rega nella amichevole di sabato sul campo della Strianese, squadra che come il City dovrà affrontare il campionato di prima categoria.

Il tecnico è rimasto particolarmente soddisfatto della prestazione del primo tempo della squadra, quando il City ha avuto innumerevoli occasioni ma ne ha finalizzate solo due, entrambe con Tortora. Mentre da parte Strianese l’unica occasione prodotta è stata nel finale del primo tempo quando ha accorciato le distanze con un calcio di rigore inesistente.





Nel secondo tempo c’è stata la solita girandola di sostituzione che serve per vedere lo stato di forma dei calciatori. Questo però non ha impedito al capitano Zarra di mettere nuovamente in rete per il 3-1. La partita però si è conclusa con il risultato di tre a due.

Adesso la prossima settimana la squadra lavorerà probabilmente alleggerendo un po’ i carichi di lavoro in vista della coppa italia.