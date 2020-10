L’ombra del Coronavirus non molla la presa su Juventus-Napoli. I bianconeri hanno reso noto della positività al Covid di due membri dello staff. I due non fanno però parte né dei calciatori né dello staff tecnico e sono quindi esterni al gruppo squadra.





I canali social ufficiali della Juventus hanno inoltre dichiarato che la rosa è stata immediatamente posta in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi. Questo non pregiudicherà gli allenamenti e la partita di domani contro il Napoli, ma non consentirà contatti con l’esterno.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti per capire se davvero Juventus-Napoli avrà il suo fischio d’inizio domani sera oppure no.

Salvatore Emmanuele Palumbo