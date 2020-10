Prende forma l’attacco gialloblù con l’ingaggio del bomber Bubas.

L’attaccante argentino ha giocato negli ultimi anni anni con la Vibonese, prossimo avversario in campionato della Juve Stabia.

E’ la S.S. Juve Stabia a comunicare “l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Sergio Nicolás Bubas, classe 1989″.





La società aggiunge che “il calciatore, nativo di Esquel (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel C.A.I., vestendo, tra le altre, le maglie di Atletico Racing Cordoba, Metropolitanos, Nacional Potosì e Vibonese, con la quale ha giocato le ultime stagioni”.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere venuto in una grande piazza come Castellammare di Stabia. Essere qui, per me, vuol dire tanto e vorrò dare il massimo sempre per ripagare la fiducia della società e del mister”.

Sergio Nicolás Bubas si è già aggregato al gruppo allenato da Padalino.

Domenico Ferraro