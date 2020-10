Domenica pomeriggio alle ore 15.00 la Juve Stabia sarà impegnata in trasferta contro la Vibonese. Dopo la rifinitura odierna, mister Padalino ha tenuto la consueta conferenza stampa parlando dei temi relativi alla partita e al calciomercato.

Questo il briefing della conferenza, cominciando dalla forma del team:

“Bentivegna non giocherà per infortunio muscolare. Out 20 giorni. Qualche nuovo sarà della gara, altri andranno in panchina. Mastalli ha recuperato velocemente dalla botta al ginocchio destro della scorsa settimana”.





Si parla dell’amalgama di squadra:

“In questo momento ancora non c’è da parte del singolo la perfetta consapevolezza delle giocate . Sono ancora giocate scolastiche. C’è comunque desiderio di fare risultato. Il tutto fa parte della crescita di squadra e relativo affiatamento”.

Questione mercato in scadenza:

“Ci vogliono ancora alcuni giocatori. Servono alternative per provare schemi. Dopo il 5 ottobre un aspetto da considerare eventualmente sarà anche l’opportunità di valutare l’ingaggio di qualche svincolato. Valutiamo anche la chance di prendere un centrocampista strutturato con una certa fisicità in mezzo al campo. Troest e Allievi sono parte del progetto. Sono parte della rosa, se non succede qualcosa nelle ultime ore di calcio mercato. Ci vorrebbero altri cinque elementi per il gioco delle coppie? Sono d’accordo. Un terzino destro, un esterno sinistro di difesa, un paio di centrocampisti, un attaccante”.





L’attaccante Bubas può essere elemento utile per cambiare di modulo. Insomma modulo alternativo al 4-3-3?

“Si, lo stiamo facendo. La variazione degli uomini dipende da quello si chiede alla squadra. E’ un vantaggio non essere legati ad uno schema”

Si parla del match:

“Vibo è importante per il morale e per i punti. Tutte le squadre, a parte tre o quattro, hanno problemi di amalgama e sono sullo stesso piano. Ci vuole continuità. La Vibonese pratica il 4-3-3, è una squadra con precise codifiche e viene dalla vittoria esterna di Cava. Il campo? Finché non giochiamo sul sintetico, il campo sarà sempre un fattore”.

Si termina con il tema dell’anno:

“Covid? Sono preoccupato. Se si facessero tantissimi tamponi, scopriremo tanti asintomatici. Non sto snobbando il problema. Bisogna continuare ad andare avanti con la vita. A volte c’è poca chiarezza su come procedere. Dovremo conviverci”.







La Juve Stabia ha oggi ingaggiato il difensore Garattoni

La società di Castellammare di Stabia “comunica l’accordo con il Football Club Crotone per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del difensore Alessandro Garattoni, classe ’98, il quale si è già aggregato alla squadra allenata da mister Padalino. Il calciatore, nativo di Cesena, è cresciuto calcisticamente nel Cesena. Ha vestito anche le maglie di Imolese e Crotone”.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere arrivato in una piazza importante che mi consentirà di crescere molto. Appena il direttore Ghinassi mi ha chiamato, ho subito accettato: non potevo rifiutare. Spero di fare del mio meglio per la città e la squadra cercando di raggiungere i migliori risultati possibili”.

Domenico Ferraro