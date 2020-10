Alla fine Juventus-Napoli non si gioca. Dopo la positività di Zielinski di ieri e quella di Elmas di oggi l’ASL Napoli 1 ha vietato alla squadra azzurra di partire per Torino.

La comunicazione è arrivata mentre Gattuso e i suoi erano in viaggio sul bus che da Castel Volturno li avrebbe portati a Capodichino, per poi volare a Torino. Poi la notizia e il susseguente dietrofront.

Il tutto poco dopo la scoperta di due casi nella Juventus, anche se facenti parte dello staff estraneo alla rosa dei calciatori e dell gruppo tecnico. Nonostante ciò tutto il roster bianconero è in isolamento fiduciario.

Salvatore Emmanuele Palumbo