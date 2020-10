Non accenna a rallentare il contagio in Campania con ancora troppi contagi. Oggi sono 401 le persone aggredite dal coronavirus e risultate positive. E preoccupa ancora un po’ di più se possibile, il fatto che questo nuovo record a salire il fatto che oggi i tamponi processati 7.498, sono stati circa un migliaio in meno rispetto ai giorni scorsi.







Nelle 24 ore di venerdi 2 settembre, giorno a cui si riferisce il bollettino odierno, si è registrato purtroppo un nuovo decesso. Il totale sale però di due unità e porta a 465 il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia, a causa di un decesso non segnalato nel report di ieri.

Ritorna ad impennare anche la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati che oggi arriva a 5,34%, il precedente rapporto era del 4,62%.





In 3 giorni l’incremento è stato di 1.183 nuove persone infette, che diventano 3.018 in 10 giorni. La percentuale di sintomatici continua ad essere bassa rispetto numero crescente di positivi, ma cresce il numero dei pazienti che si rivolgono agli ospedali. Non poche strutture sanitarie campana sono già sotto pressione.

Il contagio non risparmia le scuole, dal 24 settembre, giorno di riapertura regionale, ad oggi, a Napoli e nelle altre province, si contano decine di istituti chiusi provvisoriamente o sospesi in conseguenza della positività di un insegnanti o studenti.







Ieri la forte denuncia del governatore sulla carenza, o meglio, mancanza di controlli da parte delle forze dell’ordine per il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali anti-Covid, ha sortito l’effetto sperato.

Domani 4 ottobre il presidente Vincenzo De Luca sarà a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia, fa sapere l’Unità di Crisi. “In relazione all’emergenza Covid – si legge nella nota ufficiale – il Ministro dell’Interno ha offerto piena disponibilità alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale”.







I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 13.925, mentre diventano 620.282 i tamponi complessivamente esaminati.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania salgono di altre 5 unità e sono ora 434. Ancora un ricovero in terapia intensiva e sono ora 40 degenti.

Il numero delle persone attualmente contagiate, sottratti i guariti e i deceduti, sono 7.042 con un incremento di altri 297 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 6.568, con altre 301 persone costrette tra le mura domestiche.

I guariti di oggi sono 103 e il totale in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 6.418.









Continuano a salire e a preoccupare i dati nazionali. Sono 2.844 i nuovi casi di positività e 27 i deceduti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Un aumento rispetto ai nuovi casi di positività di ieri, che erano 2.499, a fronte di 118.932 tamponi effettuati, poco inferiori a quelli del giorno precedente che erano stati 120.301. Sale anche il numero dei decessi: ieri erano 23.

A trainare la crescita anche oggi è la Campania, con 401 casi, seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero, il Molise e la Valle d’Aosta.







Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Mercoledi 23 settembre – 3,23% – 195 contagiati

Giovedì 24 settembre – 3,33% – 253 contagiati

Venerdì 25 settembre – 4,48% – 274 contagiati

Sabato 26 settembre – 4,42% – 245 contagiati

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati

Lunedì 28 settembre – 4,51% – 286 contagiati

Martedì 29 settembre – 5,13% – 287 contagiati

Mercoledì 30 settembre – 4,69% – 390 contagiati

Giovedì 1 ottobre – 4,62% – 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34% – 401 contagiati