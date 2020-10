La Juve Stabia recita il ruolo di squadra corsara battendo fuori casa la Vibonese.

Sono i primi tre punti stagionali per la formazione di mister Padalino dopo la sconfitta interna contro il Monopoli di domenica scorsa.

Il match winner di giornata è stato capitan Mastalli che al 43′ della ripresa trasforma il rigore decisivo per sancisce l’1-0. Il penalty è stato attribuito per un fallo sull’attaccante Bubas, new entry delle vespe, subentrato nella ripresa.





I campani, che si sono schierati con il 4-4-3, hanno creduto nella vittoria mettendoci forza e volontà nel corso della partita. Questo è stato il primo successo esterno dei gialloblù del 2020 che non vincevano in esterna dal dicembre 2019 contro il Chievo in B. Mercoledì primo turno infrasettimanale contro il Catania in trasferta mentre domenica giocheranno in casa contro la Virtus Francavilla. Intanto domani si chiude il calciomercato: si prevedono nuovi arrivi in casa stabiese.

Domenico Ferraro