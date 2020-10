Si spara per le strade di Napoli nelle prime ore del giorno. Morto in un conflitto a fuoco con la Polizia un rapinatore 17enne.

Il complice diciottenne, risultato essere il figlio di Genny la Carogna, è stato arrestato.







Il fatto è successo a via Duomo angolo via Marina intorno alle 4,30 di questa mattina. Un equipaggio dei Falchi, allertato da una chiamata dalla centrale, ha inseguito dei rapinatori.

I poliziotti sono intervenuti nel corso della rapina a mano armata ai danni di alcuni automobilisti. Nel corso dell’azione, un agente ha sparato ed uno dei giovani è rimasto appunto ucciso.

In questura a Napoli, le vittime della rapina sono state ascoltate dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto ricostruito finora, i due giovani a bordo di uno scooter hanno bloccato l’auto e armati di pistola stavano rapinando le tre persone a bordo. Uno di loro sarebbe entrato nella vettura ed è in quel momento che sarebbe arrivata la pattuglia della Polizia.





L’arma utilizzata per la rapina è stata sequestrata e lo scooter utilizzato per la rapina è risultato rubato.

Negli ultimi minuti la dichiarazione del Questore di Napoli: “Il Capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della Magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso”.