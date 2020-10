Nel match domenicale valevole per la terza giornata di Serie A contro i rossoblù emiliani i sanniti vincono di misura 1-0 con un gol siglato da Lapadula. Il tecnico del Benevento, visti gli impegni ravvicinati effettua diversi cambi nella formazione iniziale con Foulon e Letizia in difesa, Dabò nella mediana e poi c’è l’esordio da titolare del neoacquisto Iago Falque. La prima frazione di gara termina a reti bianche ma le occasioni le creano di più gli ospiti. Al 28’ ci prova il Bologna con Barrow che si incunea in area e davanti a Montipò tenta di superarlo ma si fa neutralizzare da quest’ultimo. Dopo appena tre minuti Skov Olsen sulla destra tira dal limite dell’area ma trova solo l’esterno della rete.







Al 41’ l’attaccante danese ci riprova e solo in area e con un rasoterra centrale si fa parare la conclusione ravvicinata da Montipò. I felsinei attaccano e da un corner calciato da Soriano ci prova Danilo che di testa spara alto. La ripresa si apre con una clamorosa occasione fallita da Caprari, che servito da Lapadula, sfiora la marcatura tirando sopra la traversa. Al 56’ Barrow si invola in area e serve ancora Skov Olsen che calcia a botta sicura ma Montipò si oppone col piede destro e salva i giallorossi. Nella metà della seconda frazione i sanniti trovano il gol vittoria con Lapadula(al primo centro stagionale), che su corner di Sau, in spaccata anticipa tutti e batte Skorupski. I felsinei non si arrendono e trovano il gol con Svanberg ma il VAR annulla la rete per un fallo di mano evidenziato da De Silvestri nell’azione. Ad un minuto dal novantesimo Sansone ci prova dal limite dell’area con veloce rasoterra ma Montipò si distende e devia in angolo.







La partita termina 1-0 e col minimo scarto i sanniti mettono in cascina altri tre punti sofferti ed ottenuti contro un avversario superiore sulla carta. Per gli uomini di Inzaghi un successo importante in ottica salvezza ma soprattutto c’è da evidenziare il riscatto dell’estremo difensore Montipò che, dopo alcuni errori commessi nella gara con l’Inter, in diverse occasioni si è superato con interventi decisivi. Nel prossimo weekend la Serie A si ferma per dare spazio agli impegni della Nazionale, quindi per i giallorossi c’è abbastanza tempo per riprendere fiato e preparare al meglio la trasferta contro la Roma all’Olimpico nel posticipo serale previsto domenica 18 ottobre.

Adriano Napoli