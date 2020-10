Venerdì scorso presso il Comune di Cercola i quattro sindaci dell’Ambito N24 (Volla, Cercola, Massa di Somma e Pollena Trocchia) hanno messo fine alla diatriba sulla convenzione per i servizi sociali.

All’unanimità, come annunciato dal sindaco Fiengo sul suo profilo Facebook, hanno affidato il ruolo di Capofila al Comune di Cercola, che fa asso piglia tutto e mantiene anche il coordinamento dell’Ufficio di Piano.





A suonare strano è stato invece l’atteggiamento del Sindaco di Volla, Pasquale Di Marzo, che non solo non è riuscito a mantenere il prestigioso ruolo si Capofila ma, a quanto pare, non si è minimamente battuto per mantenere le redini dell’ambito che, in termini di gestione, avrebbe significato anche dettare i tempi per i servizi sociali.

A tuonare è ovviamente l’opposizione Vollese. Sarcastico Viscovo che scrive “Altro brillante risultato di una amministrazione ormai capace solo di collezionare figur..ine Panini”.

Come lo stesso Viscovo scrive, ora è da verificare l’atteggiamento dei consiglieri di maggioranza vollese che più volte hanno chiesto al Sindaco di scongiurare questa ipotesi facendone una questione di “fiducia”.

Giovedì 8 alle 15.30 ci sarà un Consiglio comunale, a quanto pare ne vedremo delle belle.

Mimmo Lucci