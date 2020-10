Come sempre il report che fa riferimento alla giornata della domenica segnale meno tamponi processati e anche oggi il bollettino parla di 4.867, nelle ultime settimane forse il numero più basso. Ma il numero dei contagiati non segue il trend dei tamponi analizzati, anzi, è da registrare un ulteriore, purtroppo, record di positivi.





Sono ben 431 i nuovi contagiati dal Covid-19 in Campania. In questi primi 4 giorni di ottobre sono stati 1.636 le persone contagiate. Continua ad aumentare la crescita su base quotidiana dell’epidemia in Campania, come nel resto del Paese. Il Governo sta preparando il giro di vite, in pratica adottando le stesse norme già adottate in Campania.

Sale ancora, e di tanto, la percentuale tra i tamponi analizzati e i positivi riscontrati e oggi raggiunge il 8,85%, ieri si era fermata al 5,68%.







Nelle ultime 24 il totale delle vittime, come annunciato già ieri, è aumentato riportando il decesso del Vescovo di Caserta e portando a 466 i morti dall’inizio dell’epidemia.

I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 14.768, mentre diventano 632.399 i tamponi complessivamente esaminati.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania salgono di altre 13 unità e sono ora 463. Sono altri 2 i ricoveri in terapia intensiva che portano il totale a 43 degenti.







Il numero delle persone attualmente contagiate, sottratti i guariti e i deceduti, sono 7.709 con un incremento di altri 309 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 7.203, con altre 294 persone costrette all’isolamento.

I guariti di oggi sono 121 e il totale in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 6.593.







In Italia numeri in calo ma con oltre oltre 32mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente. I ricoveri aumentano in maniera preoccupante: 200 in più in regime ordinario (ieri +82). In terapia intensiva 20 persone in più (ieri +6): sono 323 in tutto. In isolamento domiciliare si trovano 55.093 nostri connazionali.

Nessuna regione a zero contagi. Il maggior numero in Campania con 431 infetti individuati, molti di più della Lombardia (251), del Lazio (248) e del Veneto (230) che sono fra le regioni in tripla cifra. Tra queste, anche la Toscana con 185 casi, l’Emilia-Romagna con 167, il Piemonte con 129, appena uno in più della Sicilia (128), poi la Liguria con 107. La regione che fa meglio (e l’unica con incremento a una cifra) è il Molise, +2.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Venerdì 25 settembre – 4,48% – 274 contagiati

Sabato 26 settembre – 4,42% – 245 contagiati

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati

Lunedì 28 settembre – 4,51% – 286 contagiati

Martedì 29 settembre – 5,13% – 287 contagiati

Mercoledì 30 settembre – 4,69% – 390 contagiati

Giovedì 1 ottobre – 4,62% – 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34% – 401 contagiati

Sabato 3 ottobre – 5,68% – 412 contagiati

Domenica 4 ottobre – 8,85% – 431 contagiati